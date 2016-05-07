جثمان الشاب المصري المقتول في إيطاليا يصل القاهرة وينقل لمشرحة زينهم

وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي جثمان الشاب المصرى “محمد باهر صبحي إبراهيم” ، الذي لقي مصرعه قتلا فى مدينة نابولى الإيطالية نهاية الشهر الماضى , وحتي الآن تقوم السلطات الايطالية بالبحث عن قاتله رغم مرور عدة أسابيع علي الحادث المأساوي.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة أن الجثمان وصل علي الطائرة المصرية القادمة من روما والتي وصلت متأخرة عن موعدها ساعتين , قام فريق من المطار والحجر الصحي بالتعاون مع مكتب وزارة الخارجية بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان , ونقله لمشرحة زينهم لاتخاذ الإجراءات القانونية معه هناك , واستخراج تصريح الدفن , وتسليمه لأقاربه الذين سوف يقومون بدفنه بمقابر أسرتهم بمحافظة المنوفية , حيث كان في استقباله بالمطار شقيقه اسلام وابن عم القتيل و الدكتور شديد أبو هندية عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم المنوفية.

صرح إسلام شقيق “محمد باهر صبحي” قتيل ايطاليا ، أن شقيقه استقل القطار المتجهة من محطة نابولي ، وجلس في الجانب الأيسر من القطار.

وأضاف إسلام بمطار القاهرة الدولي أثناء استقباله جثمان شقيقه ، أن المسئولين الإيطاليين عثروا علي الجثمان في الجانب الأيمن للقطار , علي بعد 4 كيلو من محطة نابولي ، موضحا أن القتلة أرادوا إلقاء الجثة علي شريط القطار القادم من الجهة الأخرى لتكون الوفاة طبيعية ، ولكن هذا لم يحدث وسقط الجثمان بعد مرور القطار المقابل.

وقال إسلام “لو حق أخويا ضاع تبقي كرامة دولة كاملة ضاعت , ايطاليا بقالها شهور بيدوروا علي حق “ريجيني” ولازم حق اخويا يجي” , وتابع أن شقيقة عمل بايطاليا 10 سنوات ، ولم تكن له عداوة مع أحد ، مؤكدا أنه من أشد المحافظين علي الصلاة .