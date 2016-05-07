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بالصور… جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة ميونخ

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بالصور… جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة ميونخ بالصور… جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة ميونخ

توقيع تفاق تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة ميونخ وجامعة كييل

استقبل الدكتور أشرف سويلم  نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الوفد الألماني من جامعة ميونخ وجامعة كييل ويضم الوفد البروفيسور جونتر هويجلنجر  رئيس قسم الأعصاب بجامعة ميونخ، ونائبه الدكتور توماس روسلر، والبروفيسور جريجور كولنباور رئيس قسم الجينات بجامعة كييل الألمانية، والدكتورة فرانشيسكا هوبفنر من قسم الجينات بجامعة كييل، بحضور الدكتور محمد صلاح مسئول مكتب العلاقات الدولية، والدكتور محمد سلامة عضو مكتب العلاقات الدولية ومنسق التعاون مع الجانب الألماني.

وبحث الوفد سبل التعاون مع جامعة المنصورة انطلاقًا من النجاحات التي تحققت في المشروع السابق حول علاج مرض الشلل الرعاش “باركنسون”، واستكمال المشروع البحثي والعلاجي فى مجال علاج الأمراض العصبية باستخدام الجينات  بالتعاون بين الجانب الألماني والجانب المصري من جامعة المنصورة.

وتم توقيع  أتفاق تعاون بين الجامعة وجامعة ميونخ ليشمل مجالات البحث والتكنولوجيا بين كلا الجانبين في العديد من التخصصات.

كما قام الوفد الألماني بزيارة لكلية الطب للأطلاع على مركز البحوث الطبية التجريبية ووحدة الجينات والخلايا الجزعية ومعاينة بعض الحالات في قسم العصبية بالمستشفى الجامعي.

ويعتزم الجانب الألماني إنشاء مركز الأبحاث الإكلينيكية والبنك الحيوي بالجامعة بالتعاون مع جامعة ميونخ، وجامعة كييل والذي يعد بمثابة أول بنك حيوي في وفي كثير من الدول المجاورة.

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