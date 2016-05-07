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بالصور.. وقفة احتجاجية للصحفيين داخل النقابة بمشاركة عدد من أعضاء «المحامين»

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وقفة احتجاجية للصحفيين داخل النقابة بمشاركة عدد من أعضاء «المحامين

وقفة احتجاجية للصحفيين داخل النقابة بمشاركة عدد من أعضاء «المحامين

نظم عدد من الصحفيين المعتصمين داخل نقابة الصحفيين بشارع شامبليون بوسط البلد، عصر اليوم السبت، وقفة احتجاجية، لتجديد رفضهم اقتحام قوات الأمن مقر النقابة الأسبوع الماضي بمشاركة لجنة الحريات بنقابة المحامين، التي أعلنت في وقت سابق تضامنها مع نقابة الصحفيين، في أزمتها الأخيرة مع الداخلية.
> ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: “الصحافة مش جريمة” ،”أنا معتصم داخل النقابة”، و”معتصمون حتى تحقيق المطالب”.
> ورددوا هتافات معادية لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين والسعودية، والتي قضت بسعودية جزيرتي تيران وصنافير.
> فيما أكد المحامون المشاركون في الوقفة تطوعهم للدفاع عن الصحفيين المحبوسين، أمام النيابة العامة.

المراسل – عمر جمال

وقفة احتجاجية للصحفيين داخل النقابة بمشاركة عدد من أعضاء «المحامين

وقفة احتجاجية للصحفيين داخل النقابة بمشاركة عدد من أعضاء «المحامين

وقفة احتجاجية للصحفيين داخل النقابة بمشاركة عدد من أعضاء «المحامين

وقفة احتجاجية للصحفيين داخل النقابة بمشاركة عدد من أعضاء «المحامين

وقفة احتجاجية للصحفيين داخل النقابة بمشاركة عدد من أعضاء «المحامين

وقفة احتجاجية للصحفيين داخل النقابة بمشاركة عدد من أعضاء «المحامين

 

 

 

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