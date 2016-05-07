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شركة صينية تبتكر طائرة جديدة لإلتقاط «السيلفي»

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شركة صينية تبتكر طائرة جديدة لإلتقاط «السيلفي» شركة صينية تبتكر طائرة جديدة لإلتقاط «السيلفي»

أرشيفية

ابتكرت شركة صينية، طائرة صغيرة دون طيار مهمتها التقاط “صور السيلفي”، والتي لاقت رواجا واسعا في العالم في السنوات الأخيرة.

وأطلقت شركة “زيرو روبوتكس” على الطائرة الجديدة اسم “هوفر كاميرا”، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وتحلق الطائرة تلقائياً وتتبع المستخدم أينما ذهب بفضل تقنية الذكاء الصناعي، فضلاً عن التقاط صور فوتوغرافية بدقة 13 “ميجابيكسل”، وفيديوهات بدقة “فور كيه”.

وتقول الشركة إن “هوفر كاميرا “ستفتح آفاقاً جديدة أمام المستخدمين الراغبين في التقاط الصور والفيديوهات من زوايا غير مسبوقة.

وتتميز الطائرة بصغر حجمها وخفة وزنها، إضافة إلى قابليتها للطي وسهولة الاستخدام.

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