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الاثنين..”البرنسيسة” ليلى علوي ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة

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الاثنين..”البرنسيسة” ليلى علوي ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة الاثنين..”البرنسيسة” ليلى علوي ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة

كتبت : أنجى لطفى

تحل الفنانة ليلى علوي ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الحادية عشر مساءا في حلقة تحت عنوان “البرنسيسة”.

وتكشف ليلى علوي خلال الحلقة عن سر أنها كلما تشارك صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تنقلب الدنيا ولا أحد يعلم السبب خاصة وأن التعليقات تأتي عليها من قبيل “هو فيه جمال كده.. هو فيه حلاوة كده.. ايه يا شيخة حرام”.

وتتحدث عن كيف أصبحت برنسيسة الفن المصري وحديث خاص عن أعمالها الهامة في تاريخ السينما والمسرح والتليفزيون المصري كما تكشف عن كواليس مشوارها الفني مع كبار المخرجين في وكبار المؤلفين والنجوم خاصة وأنها بدأت العمل الفني في سن صغير.

كما تتطرق في حديثها إلى مشوارها في الإذاعة والبرامج وكيف أصبحت الأن من أهم نجمات الجيل الخاص بها ورغم ذلك لاتزال تفاجئ المشاهدين ومبحبيها كل فترة بشئ جديد ومختلف تمام.

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