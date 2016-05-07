بعد مطالبة البرلمان بزراعته فى مصر.. شجر البامبو يكافح السرطان والسمنة

طالب أحد نواب مجلس الشعب فى الجلسة المنعقدة اليوم، السبت، بزراعة أشجار البامبو فى مصر ، نظرا لأهميتها الاقتصادية الكبيرة، ودورها فى امتصاص المياه المالحة، كما تستخدم فى صناعة الكراسى.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على فوائد تناول براعم شجر البامبو، وهى الجزء الوحيد الصالح للأكل فى النبات، والبراعم هى الجزء الذى يظهر بشكل مبكر عند نمو النبات، ويتم حصده بعد مرور أسبوعين من ظهورها بكامل حجمها ويصبح طولها 30 سنتيمترا تقريبا، ويجب إزالة الأوراق المحيطة بها ثم غليها لمدة نصف ساعة حتى نتخلص من طعمها المر ونسهل عملية هضمها.

وفيما يتعلق بفوائد براعم البامبو فقد كشف تقرير نشر بالموقع الصحى الأمريكى "inspiyr" أنها تشمل الآتى:

1.تحتوى براعم البامبو على سعرات حرارية قليلة، الكوب منها به 13 كالورى فقط، وكميات قليلة من الدهون والسكر، وبالتالى فلن تصاب بالسمنة حال تناولها.

2.براعم البامبو غنية جدا بالألياف النباتية، وهى تساهم فى خفض الكولسترول وتحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، وهو ما سيساعدك على التخلص من الوزن الزائد.

3.مصدر رائع للبوتاسيوم، حيث تحتوى الحصة الغذائية منه على 640 ميليجرام من البوتاسيوم، وهو ما سيساهم فى خفض ضغط الدم الانقباضى والانبساطى.

4.غنية بمركبات الفيتوكيميكال متعددة الفينول، وهى مواد طبيعية رائعة، وتحتوى على اللجنين الذى يكافح السرطان والبكتيريا والفطريات والفيروسات، كما يحتوى على الأحماض الفينولية التى تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما تقلل فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

نائب يطالب بزراعة أشجار"البامبو".. وأعضاء بالبرلمان: "بانجو ده ولا إيه؟"