إنذار.. 5 أطعمة تسخينها يضر بصحتك وصحة أطفالك

وحسب ما جاء فى تقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor"، أن هناك أطعمة لا يجب تسخينها، لأنها تمثل ضررا على الصحة وتشمل:
1- السبانخ: عند تسخينها مرة أخرى تتسبب الحرارة فى إنتاج النترات وتحويلها لمواد سامة وإفراز خصائص مسرطنة، لذا من الأفضل تناول هذه الأطعمة مرة واحدة عند طهيها ولا يتم تسخينها مرة أخرى.
>2- المشروم: فى العموم الطريقة الصحيحة لتناول المشروم هى تناوله بعد طهيه مباشرة، لأن البروتينات تتلف سريعا، فتكون سيئة على الصحة.
>3- البيض: إذا كنت تعيد تسخين البيض سواء مسلوقا أو غيره، يمكن أن تسرع من إنتاج السموم وتشكل ضررا على الجهاز الهضمى.
>4- البطاطس: إعادة تسخينها يجعل درجات الحرارة تساعد على تعزيز نمو التسمم الغذائى وإنتاج بكتيريا نادرة، لذا فمن الأفضل تناولها باردة ويتجنب إعادة تسخينها.
>5- الأرز: من الممكن قبل طهيه أن يحتوى على جراثيم يمكن أن تسبب التسمم الغذائى، وعند طهيه وإعادة تسخينه قد تتضاعف هذه الجراثيم والسموم وينتج عنها التقيؤ والإسهال.
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