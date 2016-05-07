إنذار.. 5 أطعمة تسخينها يضر بصحتك وصحة أطفالك

إعادة تسخين الطعام، من الوسائل التى يلجأ لها الكثيرون لتناول الطعام مرة أخرى لكن أظهرت العديد من الأبحاث أن إعادة تسخين بعض الأطعمة يمكن أن يكون خطرا على الصحة، خاصة إذا كانت مخزنة بطريقة غير صحيحة.

وحسب ما جاء فى تقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor"، أن هناك أطعمة لا يجب تسخينها، لأنها تمثل ضررا على الصحة وتشمل:

1- السبانخ: عند تسخينها مرة أخرى تتسبب الحرارة فى إنتاج النترات وتحويلها لمواد سامة وإفراز خصائص مسرطنة، لذا من الأفضل تناول هذه الأطعمة مرة واحدة عند طهيها ولا يتم تسخينها مرة أخرى.

>2- المشروم: فى العموم الطريقة الصحيحة لتناول المشروم هى تناوله بعد طهيه مباشرة، لأن البروتينات تتلف سريعا، فتكون سيئة على الصحة.

>3- البيض: إذا كنت تعيد تسخين البيض سواء مسلوقا أو غيره، يمكن أن تسرع من إنتاج السموم وتشكل ضررا على الجهاز الهضمى.

>4- البطاطس: إعادة تسخينها يجعل درجات الحرارة تساعد على تعزيز نمو التسمم الغذائى وإنتاج بكتيريا نادرة، لذا فمن الأفضل تناولها باردة ويتجنب إعادة تسخينها.

>5- الأرز: من الممكن قبل طهيه أن يحتوى على جراثيم يمكن أن تسبب التسمم الغذائى، وعند طهيه وإعادة تسخينه قد تتضاعف هذه الجراثيم والسموم وينتج عنها التقيؤ والإسهال.

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