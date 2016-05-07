"تموين الإسكندرية": ضبط مخالفات بنقص أجولة من الدقيق المدعم

تمكنت حملة رقابة مديرية التموين بالإسكندرية من ضبط بعض المخالفات التموينية، حيث تم تحرير 5 محاضر إثبات حالة لمخابز لوجود أرصدة من الخبز على ماكينة صرف الخبز ولا يوجد ما يعادلها من كميات الدقيق المنصرف للمخبز بكميات 250 جوال 300 و670 840 و64 جوال.

من جهة أخرى تم تحرير 2 محضر إثبات حالة لمخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 8 محاضر ضد مخابز حرة تعمل بدون ترخيص، ضبط 12 كرتونة سجائر مجهولة المصدر وتمت مصادرة الكمية، تحرير 12 محضرا ضد موزعى بوتاجاز مخالفين، تم ضبط 3 تجار تموينيين مخالفين، وأخيرًا تم تحرير 23 محضر ضد باعة لعدم قيامهم حمل شهادات صحية، و13 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار.

- ضبط 5 آلاف لتر سولار و1000 لتر بنزين قبل تهريبها بالإسكندرية