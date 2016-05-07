"تموين الإسكندرية": ضبط مخالفات بنقص أجولة من الدقيق المدعم

تمكنت حملة رقابة مديرية التموين بالإسكندرية من ضبط بعض المخالفات التموينية، حيث تم تحرير 5 محاضر إثبات حالة لمخابز لوجود أرصدة من الخبز على ماكينة صرف الخبز ولا يوجد ما يعادلها من كميات الدقيق المنصرف للمخبز بكميات 250 جوال 300 و670 840 و64 جوال.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ضبط 5 آلاف لتر سولار و1000 لتر بنزين قبل تهريبها بالإسكندرية
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من جهة أخرى تم تحرير 2 محضر إثبات حالة لمخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 8 محاضر ضد مخابز حرة تعمل بدون ترخيص، ضبط 12 كرتونة سجائر مجهولة المصدر وتمت مصادرة الكمية، تحرير 12 محضرا ضد موزعى بوتاجاز مخالفين، تم ضبط 3 تجار تموينيين مخالفين، وأخيرًا تم تحرير 23 محضر ضد باعة لعدم قيامهم حمل شهادات صحية، و13 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار.
>- ضبط 5 آلاف لتر سولار و1000 لتر بنزين قبل تهريبها بالإسكندرية
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