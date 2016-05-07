وزير الخارجية يبحث مع وزير الشئون البرلمانية الفرنسي العلاقات بين البلدين

استقبل السيد سامح شكرى وزير الخارجية اليوم السبت، السيد جون ماري لوجان وزير الشئون البرلمانية الفرنسي، والذى يزور مصر لعقد لقاءات مع عدد من المسئولين المصريين ورئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان المعنية فى مجلس النواب.

وفى تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء عكس عمق العلاقات الرسمية والشعبية بين مصر وفرنسا، والرغبة المتبادلة فى تعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات، كما أكد الوزير الفرنسي على رغبة البرلمان الفرنسي في تعزيز العلاقة مع مجلس النواب المصري، مشيراً إلى أن وفدا برلمانياً من مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية سوف يزور مصر قريباً.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى تناول خلال اللقاء كافة المستجدات على الساحة الاقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا وسوريا، مستعرضاً الرؤية المصرية تجاه كيفية تجاوز الازمات في تلك الدول.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات المصرية الفرنسية، حيث أعرب وزير الخارجية عن امتنانه لبدء مشاركة عناصر من البحرية فى التدريب على حاملة الطائرات ميسترال وقرب التوقيع على العقد النهائى للقمر الصناعي العسكري الاسبوع القادم، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

أ ش أ