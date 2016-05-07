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إيران تؤكد استمرار دعمها لبشار الأسد

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إيران تؤكد استمرار دعمها لبشار الأسد إيران تؤكد استمرار دعمها لبشار الأسد

بشار الأسد وعلي ولايتي

أكد، علي ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئ استمرار دعم طهران للرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف خلال استقبال الأسد له في دمشق، اليوم السبت، إن رأس النظام السوري “خط أحمر بالنسبة إلينا، ويجب أن يستمر الأسد في منصبه”، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لديه ذات النظرة تجاه الأسد، ويصر على بقائه في منصبه.

وأشار ولايتي إلى أنه إذا إزيح الأسد عن الحكم، فإن الوضع في سوريا سيصبح أكثر صعوبة وفداحة كما هو في ليبيا، على حد تعبيره.

بدوره, وجه الأسد -لدى استقباله ولايتي في دمشق- شكره إلى طهران ومرشدها الأعلى على دعمها ومساندتها للنظام السوري.

يذكر أن 3 ضباط إيرانيين على الأقل لقوا مصرعهم، أمس، بمعارك “خان طومان” والبلدات والقرى المحيطة بريف حلب الجنوبي وهم كل من العقيد رحيم كابلي, والنقيب محمد بابلسي, والملازم رضا حاجي زادة, بالإضافة إلى الجندي مهدي تبار, وكلهم من منتسبي الحرس الثوري بمحافظة “مازندران” شمال إيران.

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