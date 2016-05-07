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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بمصرف على طريق المحلة بشبيش فى الغربية

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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بمصرف على طريق المحلة بشبيش فى الغربية إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بمصرف على طريق المحلة بشبيش فى الغربية
أصيب 4 أشخاص بجروح وسجحات إثر انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها فى مصرف على طريق المحلة - بشبيش مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة، بانقلاب سيارة ملاكى يستقلها 4 أشخاص على طريق المحلة – بشبيش، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وتم إخراج الأهالى المصابين من السيارة ونقلهم لمستشفى المحلة العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت الواقعة للنيابة العامة.


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