الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل بعض الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 36 كم/ساعة أحيانا.

البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و37 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و عشر دقائق صباحا وفي تمام الساعة السابعة و 51 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 44 27 65 10 .

> دبي 43 29 50 10 .

> الشارقة 43 24 50 10.

> عجمان 43 27 55 10.

> أم القيوين 43 25 55 10 .

> رأس الخيمة 44 23 50 10 .

> الفجيرة 38 27 90 30.

> العين 43 30 35 10 .

> ليوا 44 25 70 10 .

> الرويس 39 26 85 15 .

> السلع 38 26 90 20.

> دلما 36 27 90 30 .

> طنب الصغرى 36 27 85 30 .

> طنب الكبرى 36 27 85 30 .

> أبوموسى 37 28 75 25.

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