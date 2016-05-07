أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل بعض الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 36 كم/ساعة أحيانا.

البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و37 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و عشر دقائق صباحا وفي تمام الساعة السابعة و 51 دقيقة مساء .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    44       27              65       10 .
> دبي                        43      29              50       10 .
> الشارقة                   43      24              50       10.
> عجمان                    43      27              55       10.
> أم القيوين                43       25             55        10 .
> رأس الخيمة             44       23             50        10 .
> الفجيرة                   38       27             90       30.
> العين                     43       30              35       10 .
> ليوا                       44      25               70       10 .
> الرويس                  39      26               85       15 .
> السلع                    38       26               90       20.
> دلما                      36      27               90       30 .
> طنب الصغرى          36      27               85       30 .
> طنب الكبرى            36      27               85       30 .
> أبوموسى               37       28               75       25.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية