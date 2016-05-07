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انطلاق المؤتمر الطلابى الخامس للبحوث والابتكارات بالإسكندرية لكليات العلوم

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انطلاق المؤتمر الطلابى الخامس للبحوث والابتكارات بالإسكندرية لكليات العلوم انطلاق المؤتمر الطلابى الخامس للبحوث والابتكارات بالإسكندرية لكليات العلوم
انطلقت فعاليات المؤتمر الطلابى الخامس للبحوث والابتكارات لطلاب كليات العلوم بالجامعات المصرية، اليوم السيت، بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والذى يستمر على مدار يومين، بحضور الدكتور عصام خميس، مستشار وزير التعليم العالى للبحث العلمى، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إسماعيل عبده، عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، ويشارك فى المؤتمر عدد من طلاب كليات العلوم بالجامعات المصرية.

ويهدف المؤتمر لتعريف الطلاب والباحثين بكيفية كتابة الإطار العام لمشروع بحثى والتقدم للجهات المانحة للحصول على الدعم، وتعرف الطلاب بالاتجاهات البحثية الحديثة، وحث الطلاب على المشاركة فى المؤتمرات، وغرس روح الإبداع والمنافسة العلمية بين الطلاب.

كما يهدف المؤتمر لاكتشاف القدرات والأفكار الإبداعية للطلاب، والارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى، وتعزيز مهارات الالقاء والتعبير عن الذات، وزيادة التعاون بين الجامعات المختلفة.

انطلاق المؤتمر الطلابى الخامس للبحوث والابتكارات بالإسكندرية لكليات العلوم (1)

انطلاق المؤتمر الطلابى الخامس للبحوث والابتكارات بالإسكندرية لكليات العلوم (2)

انطلاق المؤتمر الطلابى الخامس للبحوث والابتكارات بالإسكندرية لكليات العلوم (3)

انطلاق المؤتمر الطلابى الخامس للبحوث والابتكارات بالإسكندرية لكليات العلوم (4)

انطلاق المؤتمر الطلابى الخامس للبحوث والابتكارات بالإسكندرية لكليات العلوم (5)


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