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صور.. اجتماع مجلس «الصحفيين» مع أعضاء النقابة النواب لبحث تنفيذ قرارات العمومية

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اجتماع مجلس «الصحفيين» مع أعضاء النقابة النواب

اجتماع مجلس «الصحفيين» مع أعضاء النقابة النواب

عقد، مساء اليوم، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لتدارس كيفية تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث يناقش الاجتماع تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة، وسُبل الخروج من الأزمة القائمة في واقعة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة.

شارك في الاجتماع من أعضاء مجلس النواب كل من: هيثم أبوالعز الحريرى، وأسامة شرشر، وأحمد الطنطاوي، وعبير تقبية، والسيد حجازى، وعبدالحميد كمال، وحسين عبدالرازق، وآخرون.

المراسل – عمر عبدالناصر

اجتماع مجلس «الصحفيين» مع أعضاء النقابة النواب

اجتماع مجلس «الصحفيين» مع أعضاء النقابة النواب

اجتماع مجلس «الصحفيين» مع أعضاء النقابة النواب

اجتماع مجلس «الصحفيين» مع أعضاء النقابة النواب

اجتماع مجلس «الصحفيين» مع أعضاء النقابة النواب

اجتماع مجلس «الصحفيين» مع أعضاء النقابة النواب

 

 

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