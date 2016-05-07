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مصرع ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎

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مصرع ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎ مصرع ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎

أرشيفية

لقيت ربة منزل حتفها عقب تناولها وجبة غذاء فاسدة بسوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة سوهاج بوصول المدعوه رضا الفاو عبد الرحيم، 45 سنة، ربة منزل إلي مستشفي سوهاج العام جثة هامدة، كماأشار زوجها إن سبب الوفاة هو تناولها وجبة طعام سامة.

تم توقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، الذي أفاد أن سبب الوفاة تليف بالكبد أدي إلي غيبوبة كبدية وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة،  كما أيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2887 إداري المركز لسنة 2016، وبالعرض علي النيابة العامة  التي بدورها صرحت بدفن الجثة.

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