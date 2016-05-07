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مقتل 17 في تصادم قارب صيد صيني مع سفينة شحن أجنبية

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مقتل 17 في تصادم قارب صيد صيني مع سفينة شحن أجنبية مقتل 17 في تصادم قارب صيد صيني مع سفينة شحن أجنبية

صورة أرشيفية لحادث بحري

صرحت خدمة الأخبار الصينية المملوكة للدولة عن أسطول خفر السواحل الصيني بمقتل 17 شخصا  فجر اليوم ، بعد أن اصطدم قارب صيد صيني بسفينة شحن أجنبية وغرق في بحر الصين الشرقي دون إكتشاف هوية سفينة الشحن الأجنبية، مشيرةً  إلي وجود 19 شخصا على متن القارب عند وقوع  الحادث ، وكما ذكرت رويترز أن قوارب الصيد العابرة أنقذت شخصين بينما لا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة.

ويذكر أن بحر الصين الشرقي  يحتوي علي مجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة التي تطالب الصين واليابان بالسيادة عليها، كما سبق أن فجرت مماثلة تشمل قوارب صيد صينية وسفن دوريات يابانية أزمات دبلوماسية.

 

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