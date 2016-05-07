نصائح العناية بالأرائك

لا بدّ من الإسراع إلى تنظيف البقع السطحية الظاهرة على الأرائك؛ لئلا تتحوّل إلى بقع عنيدة تصعب إزالتها.

"سيدتي. نت" يقدم، في ما يأتي، بعض الإرشادات للعناية بالأرائك والحفاظ عليها:

1. أريكة القماش:

- أزيلي الأوساخ والأتربة عن سطح الأريكة بواسطة المكنسة الكهربائية.

- ثم، تخلّصي من البقع، من خلال فرك القماش بقطعة مبلّلة بالماء المضاف إليه القليل من الخلّ.

- وأخيراً، جففيها بتعريضها لهواء التكييف.

2. أريكة الجلد:

- امسحي المنطقة المُتّسخة بواسطة قطعة قماش رطبة، فور سقوط البقع.

- نظّفي الأرائك بمكنسة كهربائية ذات فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة، مع الحرص على الوصول إلى الزوايا، حيث تختبئ الأوساخ.

- يمكن مسح الأريكة بقطعة قماش نظيفة مبلّلة بالماء الدافئ.

4 نصائح

1. نظّفي الأرائك، دورياً، لتقليل الجهد أثناء عمليّة التنظيف.

2. لا تكثري من استخدام السوائل، أثناء التنظيف.

3. تجنّبي تعريض قماش الأرائك للشمس، تفادياً لبهتان لونه.

4. تجنّبي استعمال المواد الكيميائية والمبيّضة، للحفاظ على نسيج الأريكة.