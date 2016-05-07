بالصور.. مصر تحتل الصدارة فى علاج مرضى فيروس "C" عالميا بشفاء 250 ألف مريض

أكد الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى عضو مجلس النواب أن الحلم أصبح حقيقة بالإعلان عن أول 10 قرى خالية من فيروس سى مؤكدا أنه فى عام 2015 عدد المرضى الذين تم علاجهم أكثر من 200 ألف مريض من خلال وزارة الصحة و50 ألفا خارج النظام الحكومة أى تم علاج 250 ألف مريض فى مصر فى عام واحد.

وقال شيحة فى تصريح لـ"اليوم السابع "على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته مؤسسة الكبد المصرى اليوم لإعلان خلو 10 قرى من فيروس سى، إن الفيروس موجود فى العالم أجمع وأن عدد المرضى الذين تم علاجهم فى العالم لكن لم يصلوا إلى 200 ألف، موضحا أن عدد المرضى الذين تم علاجهم فى العالم كله أقل من عدد المرضى الذين تم علاجهم فى مصر.

وأكد شيحة أنه بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة الصحة ستعالج ضعف هذا العدد العام الحالى ونحن سنعالج عشرات المرضى، وهذه الرسالة ترسل الأمل والبهجة والنجاح لكل واحد ينشر فكرة الفشل أو فاشل ونقول له إننا فى تقدم والنهارده أفضل من إمبارح ولابد أن يعلم شعبنا أد إيه فيه نجاح ولكن هذا العمل والنجاح لابد أن يتم تسليط الضوء عليه.

وأضاف الدكتور جمال شيحة أن الرئيس يحلم بعلاج مليون مريض ولكن أنا أقول له هنعالج أكثر من مليون مريض، موضحا أن مصر كانت بها أعلى نسبة إصابة فى العالم ومنغوليا فى آسيا، مؤكدا أن فيروس سى موجود فى العالم كله وأنه يوم 4 مايو تم نشر تقرير أمريكى أكد فيه أن عدد المرضى الذين يتوفون من فيروس سى فى أمريكا أعلى من الأمراض الأخرى وأعلى من الإيدز موضحا أن أمريكا بها 1% مصاب بفيروس سى أى بها 3 ملايين أمريكى مصابين بفيروس سى.

يذكر أن الاحتفالية كانت بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

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