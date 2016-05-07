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توقيع بروتوكولات تعاون بين الكبد المصرى وعدد من الجمعيات للقضاء على فيروسC

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توقيع بروتوكولات تعاون بين الكبد المصرى وعدد من الجمعيات للقضاء على فيروسC توقيع بروتوكولات تعاون بين الكبد المصرى وعدد من الجمعيات للقضاء على فيروسC
أكد الدكتور جمال شيحة مؤسس ورئيس أمناء مؤسسة الكبد المصرى أن الاحتفالية التى نظمتها المؤسسة اليوم بمناسبة الإعلان عن 10 قرى خالية من فيروس سى تم خلالها توقيع بروتوكولات بين مؤسسة الكبد المصرية واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ورجل الأعمال كامل أبو على لتكون محافظة البحر الأحمر خالية من فيروس سى.

وأضاف شيحة خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة الكبد المصرى الذى عقد اليوم، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الكبد المصرية والجمعية العمومية لنساء برئاسة الدكتورة منال العبسى.

من جانبها أكدت الدكتورة منال العبسى أننا سنقوم بدعم القرى فى شمال وجنوب سيناء للقضاء على فيروس سى وسنقوم بعمل قافلة تقوم بعمل مسح شامل فى شمال وجنوب سيناء وأنه تم إجراء مسح فى شرق القناة واكتشفنا 1800 حالة بفيروس سى.

جدير بالذكر أن الاحتفالية شارك فيها كل من الدكتورة الشيخة هند القاسمى من الإمارات وتم منحها لقلب سفيرة للنوايا الحسنة والشيخة نوال آل صباح من الكويت وتم منحها لقلب سفيرة النوايا الحسنة للقضاء على فيروس سى.

يذكر أن الحفل شارك فيه الكابتن أحمد شوبير والذى تم منحه لقب سفير للنوايا الحسنة هو والكابتن أحمد حسن والمستشار عصام العدوى نيابة عن وزيرة التضامن.. كما شارك فى الحفل مندوب عن سفارة الكونغو والدكتور حسام فودة مستشار نائب وزير الإسكان للعشوائيات والدكتور أسامة الأزهرى عضو مجلس النواب.

توقيع بروتوكولات تعاون بين الكبد المصرى وعدد من الجمعيات للقضاء على فيروسC (1)

توقيع بروتوكولات تعاون بين الكبد المصرى وعدد من الجمعيات للقضاء على فيروسC (2)

توقيع بروتوكولات تعاون بين الكبد المصرى وعدد من الجمعيات للقضاء على فيروسC (3)

توقيع بروتوكولات تعاون بين الكبد المصرى وعدد من الجمعيات للقضاء على فيروسC (4)


>- بالأسماء.. "الكبد المصرى" تعلن 10 قرى بالدقهلية والغربية ودمياط بلا فيروس C
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