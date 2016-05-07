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بدء حملات لتحصين الماشية ضد الحمى وأمراض الجلد بالوادي الجديد

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بدء حملات لتحصين الماشية ضد الحمى وأمراض الجلد بالوادي الجديد بدء حملات لتحصين الماشية ضد الحمى وأمراض الجلد بالوادي الجديد

أرشيفية

بدأت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم السبت، حملات مكبرة لتحصين الماشية، ضد أمراض الجلد العقدي، والحمى القلاعية ،وحمى الوادي المتصدع.

وقال الدكتور محمد بشير مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتحصين الماشية، ضد مرض الجلد العقدي بمنطقة بئر الحاجر بقرية القصر الإسلامية التابعة لمركز الداخلة.

ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى نهاية الأسبوع الجاري، كما سيتم تنظيم مماثلة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمنطقة تنيدة بمركز بلاط وتستمر حي الأسبوع المقبل.

وأشار بشير إلى أن المديرية تواصل تنفيذ حملات التحصين، ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، في جميع مراكز المحافظة ،خاصة مرض البروسيلا.

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