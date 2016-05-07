الأمير هاري: لا أملك الكثير من الذكريات مع والدتي وأتمنى إنجاب أطفال

اعترف الأمير هاري Harry ابن الأمير تشارلز Charles بأنّه لا يملك الكثير من الذكريات مع والدته الأميرة ديانا؛ وذلك بعد مرور 19 عاماً على وفاتها.

وتحدّث هاري في السابق عن والدته، التي توفيت بحادث سير في باريس، حين كان في الـ 12 من عمره، قائلاً إنّه يُفكّر فيها يومياً، من دون أن يكشف في مقابلةٍ أخيرة له مع مجلّة People عن أنّه لا يملك الكثير من ذكريات الطفولة مع والدته، وأضاف: "لا أقوم بأيّ شيء فقط لأنّ والدتي تُحبّه، لكنني حين أقوم به أقول لنفسي إنّها كانت لتُحبّ كثيراً أفعالي لو كانت حاضرة بيننا".

وأعرب الأمير، حفيد الملكة اليزابيث Elizabeth ملكة بريطانيا، عن رغبته الشديدة في إنجاب أطفال في يوم ما، لكن ليس في الوقت الحالي.

وقال: "أريد أن أنجب أطفالاً. لقد كانت هناك لحظات في حياتي، خاصة عندما نقوم بجولة في الخارج، ولكن عندما أفكر لا أريد أن أنجب أطفالاً الآن".

وأضاف: "أحبّ أن أكون مع الأطفال، فهذا يجعلني أحظى بالمرح، فإنك لا تعلم ما سوف تقول"، وعبّر عن سعادته البالغة كونه عمّاً للأمير جورج والأميرة الصغيرة شارلوت، وقال: "جورج وشارلوت سوف يكبران. إنني أتمنى أن يجداني عمّاً مرحاً، فإنني أريد أن أبقى العم المرح دائماً".

وتابع: "هناك أوقات أتراجع فيها عن فكرة إنجاب أطفال، فأنا لديّ بعض الأصدقاء، ووجودي قرب أطفالهم يبعدني عن الفكرة، فأقول لا توجد حاجة إلى التسرّع. لدينا وقت كثير".