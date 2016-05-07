هل ورثت فعلاً مشتركة ستار أكاديمي أميمة طالب؟

انتشرت قبل أيام أخبار عن فتاة عشرينية ورثت فيلا، بالإضافة إلى 67 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 172 مليون درهم مغربيّ، بعد زواج دام شهراً واحداً برجل يكبرها في العمر، قيل إنّها أميمة، التي أصبحت فارسة أحلام شباب عرب كثيرين، طاردوها بـ هاشتاق " أميمة تتزوجيني"، ومن خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي .

الصورة حسب بعض المواقع هي لفتاة تونسية، تُدعى أميمة طالب، وكانت قد شاركت في النسخة الثامنة من برنامج ستار أكاديمي .

وكانت أميمة قد أصدرت منذ حوالى الشهرين أغنية بعنوان "يا غدارة"، في وقت تستعدّ لإصدار ألبوم خليجي من إنتاج شركة "ديما" للأمير بندر.

من جهة أخرى، لم تنشر "أميمة" طالب أيّ نفي أو تأكيد للخبر عبر صفحاتها الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انهالت التعليقات على صورة لها في "انستقرام"، وهي ترتدي عباية، ومن دون مكياج، ما جعل البعض يؤكّد الخبر، فيما اعتبرها البعض الآخر مجرّد إشاعة وأنها لم تتزوج أصلاً.

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