اوباما يتحول إلى " آيس كريم" ويثير غضب المسؤولين

حاولت شركة روسية الاستفادة من العلاقة الفاترة بين موسكو وواشنطن عبر إنتاج آيس كريم باسم Little Obama (اوباما الصغير)، وهو ما أثار غضب مسؤولين أمريكيين.

المنتج المزيّن بالشكولاتة، والمسمّى باللغة الروسية "أوبامكا"، تظهر على غلافه صورة فتى أفريقي مبتسم، يضع قرطاً في أذنه، ويمسك بالـ آيس كريم.

ودأبت وسائل الإعلام الرسمية الروسية وناشطون مؤيدون للكرملين على انتقاد الرئيس الأمريكي باراك اوباما والسخرية منه بطرق وصفها مسؤولون أمريكيون بالعنصرية والمهينة.

وقالت شركة سلافيتسا المنتجة للـ آيس كريم في بيان إنّ المنتج جزء من حملة موجّهة للأطفال وتظهر شخصيات "مبهجة".

وأوضحت: "بأشكال ونكهات مختلفة.. يرمز الـ أيس كريم إلى الأعراق البشرية الرئيسية على كوكبنا"، مضيفة أنّ صورة الفتى مستوحاة من فيلم سوفياتي.

وزعمت الشركة أنّ اسم المنتج لا علاقة له بالسياسة، ملقية باللوم على "أصحاب الخيال الواسع"، الذين من الممكن أن تتبادر تلميحات مختلفة إلى أذهانهم".

وقال مسؤول أمريكي، رفض ذكر اسمه، بسبب حساسية الموضوع، لـ رويترز: "إن الـ آيس كريم جزء من نمط مزعج، وينطوي على عنصرية وتمييز".

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