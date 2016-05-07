بالصور: تكريم تامر حسني في الجامعة البريطانية

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل/ تصوير ـ شريف عبد ربه

أحيا المطرب تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً في الجامعة البريطانية، يوم أمس الخميس، بحضور الآلاف من جمهوره الذين انتظروه طويلاً، بعد عشر سنوات على حفل افتتاحها، حين غنّى فيه تامر.

بدأ تامر الحفل في تمام الساعة العاشرة بأغنية "ويلكم تو ذا لايف"، بعد تكريم إدارة الجامعة له وتسليمه درع الجامعة. ثمّ قدّم تامر العديد من الأغاني الشهيرة، مثل: "كل اللي فات" و"يا تاعبني" و"متوصنيش" و"يا بنت الإيه"، وكل حاجة بينا وكل مرة وريح بالك وكمتش مبين وحضن الغريب وأنا شكلي هحبك وعدد كبير من أغنياته.

شهد الحفل العديد من المفاجآت على عادة تامر في حفلاته، إذ قدّم حسام الحسني كلاعب دي جي مرتدياً قناعاً، ولم يتمّ الإعلان عن هويته إلا بعد تقديم تامر حسني له على المسرح. كذلك حرص تامر على تقديم الفنان الشاب محمد شاهين، الذي حرص على حضور الحفل للاستماع إلى النجم تامر حسني، الذي شاركه شاهين غناء أغنية "كل حاجة بينا ".

وأعطى النجم المايك لمطرب ستار أكاديمي محمد سراج، الذي كان أيضا ضمن حضور الحفل ليشاركه غناء أغنية "أنا شكلي هحبك".

حضر الحفل حسام الحسيني ورنا سماحة ومحمد شاهين والفنان الكويتي عيسى المرزوق وهاجر عدس وأحمد كوتي .

الحفل من تنظيم شركة "تالنت دبليو أم" لصاحبها منظم الحفلات الشهير والمنتج وليد منصور، الذي أشرف على تجهيزات الحفل منذ الصباح، بمساعدة فريق عمله: جورج سعيد للصوت، وفتحي تاج للتأمين، وتامر فوزي للمسرح، واحمد كوتي للتصوير، وسامي يوسف للألعاب النارية. وتمّ تكريم وليد منصور على التنظيم الجيّد للحفل من قبل إدارة الجامعة، حيث خرج بالحفل بنجاح وأمانن على الرغم من حضور الآلاف من الطلبة.

كما شارك في الحفل الفريق الغنائي "واما"، الذي أشعل الحفل قبل حضور تامر حسني.

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