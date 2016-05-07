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بيللجريني: سنهاجم ونستعيد رونقنا على حساب أرسنال

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بيللجريني: سنهاجم ونستعيد رونقنا على حساب أرسنال بيللجريني: سنهاجم ونستعيد رونقنا على حساب أرسنال

قال مانويل بيللجريني مدرب مانشستر سيتي أن فريقه سيهاجم أرسنال في المباراة التي ستجمع الفريقين بالدوري، مشيرا إلى أنه سيحاول استعادة رونق فريقه في تلك المباراة.

ويواجه سيتي ضيفه أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل الأزرق السماوي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

وفي تصريحات نقلتها “ESPN” قال بيللجريني:"دائما أنظر للأمور الإيجابية، سنحاول أن نفوز بمباراة أرسنال لكي نقفز للمركز الثالث، وأن نلعب بطريقة جيدة وهو أمر هام، لم نلعب جيدا ضد ريال مدريد ولا أحب أن نلعب بمثل هذه الطريقة".

وأَضاف "أتوقع أن نستعيد المستوى الهجومي لنا، لقد كانت مشكلة لنا، إنها مشكلة لم يتوقع الإعلام ان نعاني منها ضد ريال مدريد".

وأتم "آمل أن نتمكن يوم الأحد من الفوز ونستمر كأكثر فريق سجل أهدافا في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، نريد أن نسجل المزيد من الأهداف ونحاول أن ندافع جيدا".

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