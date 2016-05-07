بالفيديو - ماتا يحفظ ليونايتد حظوظ دوري الأبطال ويعمق جراح نورويتش

حقق مانشستر يونايتد فوزا هاما على مضيفه نورويتش سيتي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 عن طريق خوان ماتا بعد أن استلم واين روني كرة طولية راوغ بعدها مدافع نورويتش ومرر للإسباني المنطلق من الخلف ليسدد بيساره في المرمى ليحرز هدفه الخامس في مواجهاته أمام نورويتش بقميص يونايتد.

تلقى لويس فان جال مدرب يونايتد أنباء سيئة بعد إصابة مهاجمه الفرنسي أنطوني مارسيال خلال عمليات الإحماء ليشرك أندير هيريرا بدلا منه، ثم أصيب الظهير الإيطالي ماتيو دارميان في الدقيقة 16 من اللقاء واشترك بدلا منه كاميرون بوثرويك جاكسون.

واستحوذ يونايتد على اللقاء منذ بدايته وبلغ استحواذه في بعض الفترات 75% لكن دون خطورة حقيقية.

وهذا هو الفوز الثامن بنتيجة 1-0 ليونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما أنها المرة الـ18 التي يخرج فيها الفريق بشباك نظيفة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع و4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

فيما تجمد رصيد نورويتش عند 31 نقطة في المركز الـ19 خلف سندرلاند بنقطة ونيوكاسل بنقطتين وتأزم موقفه في صراع الهبوط مع تبقي 3 مباريات له.

شاهد الهدف.