بالفيديو - وهبي الخزري يدك تشيلسي بهدف عالمي

سجل وهبي الخزري جناح سندرلاند هدفا أكثر من رائع في شباك تشيلسي ليتعادل لفريقه في المباراة التي تجمع القطط السوداء بالزرق ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وكانت الكرة حائرة في منطقة جزاء الزرق إلى أن تمكن جاري كاهيل من إبعادها في الدقيقة 42، ليسددها مباشرة وهبي في مرمى ثيبوت كورتوا لتسكن الشباك بطريقة متميزة.

وكان دييجو كوستا قد وضع تشيلسي في المقدمة بتسجيله هدف في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول قبل أن يعادل وهبي النتيجة.

ويعد هذا هو الهدف الثاني لوهبي مع سندرلاند بعد هدفه في مانشستر يونايتد خلال 12 مباراة لعبهم مع القطط السوداء، بعد انتقاله لسندرلاند قادما من بوردو في 30 من شهر يناير الماضي بقيمة 11.8 مليون يورو.

شاهد الهدف.