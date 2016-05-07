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تقرير - روما سيجدد لتوتي سنة واحدة كلاعب.. و6 كإداري بالفريق

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تقرير - روما سيجدد لتوتي سنة واحدة كلاعب.. و6 كإداري بالفريق تقرير - روما سيجدد لتوتي سنة واحدة كلاعب.. و6 كإداري بالفريق

أشارت بعض التقارير الصحفية لتوصل روما إلى اتفاق مع فرانشيسكو توتي قائد الفريق لتجديد عقد الأخير لمدة سبع سنوات مقبلة.

ينتهي عقد توتي مع روما بنهاية الموسم الجاري، وكانت التقارير تشير لقرب صاحب الـ 39 عاما من الرحيل وعدم تجديد العقد، أو اعتزال كرة القدم.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن توتي توصل لاتفاق مع إدارة نادي العاصمة بتجديد عقده لمدة سبع سنوات مقبلة، منهم سنة كلاعب ثم 6 سنوات كإداري في الفريق.

إدارة روما لم تعلن عن التجديد رسميا، لكن من المنتظر أن تعلن الأمر رسميا بعد نهاية الموسم.

توتي يلعب في صفوف روما منذ عام 1992 ويستمر معهم حتى الآن دون أن يغير فريقه أبدا، وخلال مسيرته فاز بلقب الدوري في مناسبة وحيدة عام 2001 وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين، بالإضافة للقب كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا.

ويقدم توتي أداءً رائعا في الفترة الأخيرة، بعد أن سجل 4 أهداف وصنع هدفا أخر في أخر 5 مباريات خاضهم مع الفريق في بطولة الدوري.

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