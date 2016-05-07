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محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية لإنهاء المعوقات أمام المستثمرين

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محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية لإنهاء المعوقات أمام المستثمرين محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية لإنهاء المعوقات أمام المستثمرين
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المنطقة الصناعية لإنهاء كل المعوقات التى تقف أمام المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وإتاحة فرص العمل للشباب.

ومن جانبه كلف الغضبان المهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتدخل وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكل الصرف الصحى التى من شأنها تشجيع قطاع كبير من المستثمرين لبدء مسيرة التنمية.

كما تفقد الغضبان الموقع المخصص لإنشاء 58 مصنعًا للصناعات الصغيرة والتى تقوم بإنشائها محافظة بورسعيد على أن يتم تخصيصها للشباب.

ومن جهة أخرى تفقد المحافظ بعض المشروعات التنموية وكلف إدارة المنطقة الصناعية بمتابعة المشروعات المتعثرة وتقديم كل الدعم للمستثمرين الجادين وإعطاء إنذار لغير الجادين على أن يتم سحب الأراضى التى خصصت لهم لإقامة المشروعات الصناعية.

-محافظ بورسعيد يطالب مؤجرى "الشماسى" الارتقاء بالخدمات والحفاظ على جمال الشاطئ
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>محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية (1)

محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية (2)

محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية (3)
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