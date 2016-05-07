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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروعًا خيريًا لإنشاء 30 حضانة للأطفال

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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروعًا خيريًا لإنشاء 30 حضانة للأطفال بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروعًا خيريًا لإنشاء 30 حضانة للأطفال
تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، أعمال إنشاء وبناء حضانات الأطفال حديثى الولادة وناقصى النمو الجديدة بجوار مستشفى الأقصر الدولى، التى كانت نتاج تعاون وزارة الصحة مع رجال الأعمال من أهل الخير بالأقصر، وذلك للوقوف على أعمال التجهيزات للحضانات.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته بحضانات الأطفال، كل من الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وقيادات مستشفى الأقصر الدولى، وتفقدوا كافة غرف الحضانات المقرر إنهاء تركيبها خلال الأيام المقبلة، والتى بلغت حتى الآن 11 حضانة من أصل 30 حضانة مقرر تركيبها بالمبنى الجديد.

وصرح محمد بدر، بأن مثل تلك المشروعات المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص تكون لها نكهة خاصة؛ لكونها تجمع بين أهل الخير من رجال الأعمال ومساندتهم لدولتهم فى تسهيل كافة الأعمال للمواطنين.

ويعتبر المبنى الجديد للحضانات ملكًا لوزارة الصحة، وتم التبرع به لإنشاء وتدشين هذا المشروع الكبير، وتم تشطيبه وبناؤه تحت إشراف 2 من رجال الأعمال بتكلفة 500 ألف جنيه، حيث تم إنشاء للغازات وأسقف معلقة، والمبنى مجهز لاستيعاب 30 حضانة، ووصلت حتى الآن بالتبرعات حوالى 11 حضانة، وجارٍ استكمال باقى الحضانات، كما يتطلب المبنى دعمه بـ4 أجهزة تنفس صناعى للغرف، وكذلك 3 أجهزة لعلاج مرض الصفراء عن الأطفال، و2 جهاز لقياس نسبة الصفراء عند الأطفال.

محافظ الأقصر يتفقد موقع إنشاء حضانات الأطفال حديثى الولادة (1)

محافظ الأقصر يتفقد موقع إنشاء حضانات الأطفال حديثى الولادة (2)

محافظ الأقصر يتفقد موقع إنشاء حضانات الأطفال حديثى الولادة (3)

محافظ الأقصر يتفقد موقع إنشاء حضانات الأطفال حديثى الولادة (4)

محافظ الأقصر يتفقد موقع إنشاء حضانات الأطفال حديثى الولادة (5)

محافظ الأقصر يتفقد موقع إنشاء حضانات الأطفال حديثى الولادة (6)

محافظ الأقصر يتفقد موقع إنشاء حضانات الأطفال حديثى الولادة (7)


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