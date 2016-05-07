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السفير الهولندى ووفد دبلوماسى يزورون معابد الأقصر

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السفير الهولندى ووفد دبلوماسى يزورون معابد الأقصر السفير الهولندى ووفد دبلوماسى يزورون معابد الأقصر
زارت مجموعة من قيادات السفارة الهولندية، اليوم السبت، معابد ومقابر البر الغربى لمحافظة الأقصر، شاهدوا خلالها عظمة المصريين القدماء، معبرين عن اندهاشهم من عظمة وتشييد الحضارة التى أقامها الفراعنة خلال عصورهم التاريخية.

كما استقبلت محافظة الأقصر، اليوم، السفير الهولندى جيرارد ستيكس، ومجموعة من الدبلوماسيين بالسفارة الهولندية فى القاهرة، للاحتفال بعيد ميلاد وجلوس ملك هولاندا، وتوجه لزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة شمال الأقصر، برفقة مجموعة من أعضاء الجالية الهولندية.

واستمع السفير الهولندى خلال جولته بالمستشفى، إلى تفاصيل إقامة وتجهيز الصرح الطبى الكبير، والخطة الموضوعة التى سيخدم بها محافظات الصعيد، والقضاء على السرطان، والتى تخدم 6 محافظات بصعيد ، والمقرر افتتاحها فى 27 مايو الجارى.

ومن جانبه، صرح حمادة خليفة الخبير السياحى المصرى، أن السفارة الهولندية اختارت مدينة الأقصر وآثارها الخالدة لتنظيم رحلة سياحية واحتفالية خاصة يشارك فيها السفير الهولندى لدى مصر، وعدد من الدبلوماسيين، بجانب أعضاء الجالية الهولندية فى كل من ?‏القاهرة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، ويلتقون فى اجتماع سنوى يقام على شاطئ نهر النيل الخالد غرب ?‏مدينة الأقصر.

وقالت كارين مارتينا، مسئولة الأعمال القنصلية الهولندية بجنوب صعيد مصر، إن اختيار مدينة الأقصر لتلك الزيارة وهذا الاحتفال، هو تأكيد على أمن وأمان المدينة التى تحوى بين جنباتها عشرات المعابد والمقابر لملوك وملكات الفراعنة، وتعد رسالة لسياح هولندا للقيام بزيارة الأقصر، ورد على ما تنقله بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن الأوضاع الأمنية فى مصر بوجه عام والأقصر ومقاصد السياحة الثقافية بصعيد مصر بوجه خاص.

السفير الهولندى ووفد دبلوماسى يزورون معابد الأقصر (1)

السفير الهولندى ووفد دبلوماسى يزورون معابد الأقصر (2)

السفير الهولندى ووفد دبلوماسى يزورون معابد الأقصر (3)

السفير الهولندى ووفد دبلوماسى يزورون معابد الأقصر (4)

السفير الهولندى ووفد دبلوماسى يزورون معابد الأقصر (5)


>- محافظة الأقصر: لم يصلنا خطاب من الخارجية بتنظيم احتفالية للسفارة الهولندية
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مصر 365

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