بالصور.. وزير الأوقاف يمنح الباحث محمد عثمان خلف درجة الدكتوراه

منح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتوراة للباحث "محمد عثمان محمود خلف" إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، فى رسالة الدكتوراة التى ناقشها اليوم بعنوان "الجهود التربوية للمنظمات الرسمية تجاه الأقليات المسلمة فى أوربا" دراسة تقويمية فى ضوء أهدافها.

كان الوزير قد ترأس اللجنة العلمية المشكلة لمناقشة رسالة الدكتوراة للباحث محمد عثمان محمود خلف، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، بجامعة طنطا وموضوعها "الجهود التربوية للمنظمات الرسمية تجاه الأقليات المسلمة فى أوروبا دراسة تقويمية فى ضوء أهدافها".

وضمت لجنة المناقشة تضم الدكتور حسن إبراهيم عبد العال أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا، مشرفًا والدكتور محمد على المرصفى، أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا مشرفًا مشاركًا والدكتور عبد الرؤوف محمد بدوى أستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا مناقشًا داخليًا.

وبعد مناقشات استمرت لأكثر من 3 ساعات قررت اللجنة بالإجماع منح الباحث درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية تخصص أصول تربية، من جامعة طنطا فى رسالته.



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