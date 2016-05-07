تصميم فحص جديد لرصد فيروس "زيكا"

صمم باحثون من جامعة هارفرد فحصا يسمح برصد فيروس "زيكا" فى الدم واللعاب بطريقة سريعة وغير مكلفة، وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أنه من المقرر أن يطرح هذا الفحص فى الأسواق خلال الأشهر المقبلة حيث إنه من شأنه أن يحسن سبل التشخيص الحالية التى تتطلب معدات متخصصة لا تتوافر سوى فى المدن، كما أنه يسمح برصد الفيروس حتى لو كان يتركز بنسب أقل بكثير من قبل.

وأشارت القناة إلى أن هذا الفحص نجح عند تجربته على القرود، موضحة أن تكلفته بلغت دولارا واحدا، وكان غياب فحص معيارى لتشخيص الإصابة بهذا الفيروس الذى قد يؤدى إلى تشوهات خلقية لدى الجنين يعقد التوصل إلى فهم أفضل للفيروس وتحديد سبل مواجهته، وذلك حسبما قال الخبراء فى مجال الصحة العامة.

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