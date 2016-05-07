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شرطة الشارقة تحذر من عودة انتشار فيروسات الكترونية

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شرطة الشارقة تحذر من عودة انتشار فيروسات الكترونية شرطة الشارقة تحذر من عودة انتشار فيروسات الكترونية

حذر المقدم الدكتور عبيد صالح حسن إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من عودة وانتشار فيروس رانسوموير الذي ينشط من فترة إلى أخرى مؤكداً على اهتمام شرطة الشارقة بتوعية أفراد الجمهور من مختلف شرائحها حول الحماية والتصدي من مخاطر الهجمات الإلكترونية وارشادهم على القواعد والأساليب السليمة للاستخدام الآمن للتقنيات والبرامج والأنظمة لضمان الحماية الفاعلة والتصدي لمخاطر الهجمات الإلكترونية والاستخدامات غير الآمنة للشبكات ولأجهزة الحاسوب وما تتعرض له من البرامج الخبيثة والفيروسات التي قد تعطل الانظمة أو تصيبها بالشلل.

وأضاف المقدم الدكتور عبيد أنه خلال الآونة الأخيرة نشطت نوعية ليست جديدة من البرامج الإلكترونية الخبيثة والذي يطلق عليه مسمى Ransomware حيث انها تنشط من فترة لأخرى، حيث يعمل هذا البرنامج على التسلل عبر الشبكات وخاصة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي او عن طريق رسائل البريد الالكتروني العشوائي او عن طريق قوائم الإعلانات المنبثقة بشكل عشوائي حيث يعتمد عمل هذا البرنامج على تشفير البيانات الشخصية المتوفرة على جهاز المستخدم وارسالها الى الأشخاص أو المخربين الذين يقفون خلف انتشار هذا البرنامج الخبيث ومن ثم مطالبته بدفع أموال مقابل إرجاع البيانات المسروقة أو شراء برامج أخرى يعود فائدتها الى المخربين.

ونوه مدير ادارة الخدمات الالكترونية والاتصالات أنه في ضوء الخطورة الكبيرة التي قد يشكلها انتشار هذا البرنامج على البيانات والمعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات والأشخاص على الشبكات الإلكترونية والأجهزة الحاسوبية، ولتوفير بيئة عمل نظيفة خالية من أي معوقات أو مهددات، تدعو شرطة الشارقة متمثلة في إدارة الخدمات الالكترونية والاتصالات جميع مستخدمي الشبكات الإلكترونية وأجهزة الحاسوب بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر ومراعاة التدابير التالية عند استخدام الأجهزة المرتبطة بالإنترنت وهي التأكد من وجود نظام حماية موثوق به ضد الفيروسات (Trusted Antivirus) ، والتأكد من أن نظام الحماية يقوم بتحديث ملفات الحماية بشكل تلقائي .

وتحديث نظام (Window/OS) ، مع تفعيل خاصية الجدار الناري على الجهاز (Enabling Firewall)، وعدم فتح الإيميلات والملفات من المصادر الغير موثوقة (Unknown Attachment) ، وعدم دخول وتصفح المواقع المشبوهة التي تؤدي إلى تعرض الجهاز بالفيروسات والبرامج الخبيثة ، وعدم الضغط على كلمة (نعم) (Yes) عند وجود رسالة تفيد بطلب إحداث تغيير على النظام وعدم حفظ البيانات السرية الشخصية او خاصة بالعمل على الأجهزة المرتبطة على الشبكة العنكبوتية، وأخيراً عمل مسح تلقائي لعصا الذاكرة (Memory Stick) التي يتم شبكها واستخدامها على الأجهزة للتأكد من خلوها من الفيروسات والبرامج الخبيثة.

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