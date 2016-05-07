أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب بشربين يطالب وزير التموين بحل أزمة القمح بالدقهلية

Google+ Print
نائب بشربين يطالب وزير التموين بحل أزمة القمح بالدقهلية نائب بشربين يطالب وزير التموين بحل أزمة القمح بالدقهلية
طالب النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بمحافظة الدقهلية، الدكتور خالد حنفى وزير ، بسرعة حل جميع المشكلات التي تواجه الفلاحين، مؤكداً أن الأزمة تحتاج لحلول سريعة، وخاصة أن موسم القمح بدء منذ أيام.

وقال الشرباصى، إن القمح ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، حيث إنه محصول استراتيجى يؤثر على حصة ما تمتلكه ، مشيراً إلى أن كثرة المشكلات التى تواجه الفلاح قد تجعله يقلع عن زراعة القمح فى السنوات المقبلة.

وأضاف الشرباصى: لابد من إزالة العراقيل من أمام الفلاحين لتشجيعهم على الزراعة، حتى نحقق الاكتفاء الذاتى الذى طالما نادت به ، وخصوصاً بعد ارتفاع فلابد من عدم التعجيز والضغط على الفلاحين لتشجيعهم على الزراعة كى يكون هناك ترشيد فى الاستيراد.


>- النائب فوزى الشرباصى: نريد معرفة أسباب التدهور الاقتصادى الحالى من الحكومة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر