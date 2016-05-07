نائب بشربين يطالب وزير التموين بحل أزمة القمح بالدقهلية

طالب النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بمحافظة الدقهلية، الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، بسرعة حل جميع المشكلات التي تواجه الفلاحين، مؤكداً أن الأزمة تحتاج لحلول سريعة، وخاصة أن موسم القمح بدء منذ أيام.

وقال الشرباصى، إن القمح ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، حيث إنه محصول استراتيجى يؤثر على حصة ما تمتلكه مصر، مشيراً إلى أن كثرة المشكلات التى تواجه الفلاح قد تجعله يقلع عن زراعة القمح فى السنوات المقبلة.

وأضاف الشرباصى: لابد من إزالة العراقيل من أمام الفلاحين لتشجيعهم على الزراعة، حتى نحقق الاكتفاء الذاتى الذى طالما نادت به الحكومة، وخصوصاً بعد ارتفاع سعر الدولار فلابد من عدم التعجيز والضغط على الفلاحين لتشجيعهم على الزراعة كى يكون هناك ترشيد فى الاستيراد.

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