محافظ مطروح: 6 منافذ لبيع السلع الغذائية المدعمة وحملات لمواجهة زيادة الاسعار

أكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه يتم بيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة دعما لمحدودى الدخل، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الاساسية والمواد البترولية البوتوجاز لجميع المواطنين باسعار مخفضة تيسيرا على محدودى الدخل ولمواجهة جشع التجار والزيادة الغير مبررة فى الاسعار.

وأضاف محافظ مطروح أنه يتم البيع من خلال 6 منافذ، يتوفر بها كميات من السكر بسعر 5 جنية للكيلو والارز بسعر 4,95 للكيلو وكذلك اللحوم الطازجة البلدى ذبح داخل السلخانات وتحت اشراف مديرية التموين والطب البيطرى باسعار تبدأ من 55 جنية للكيلو حتى 70 جنية، كما تم فتح 3 منافذ لبيع الخضار بأسعار الجملة بمنطقة اللوكس والكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، تعمل بجانب الاسواق الحضارية التى تم نقل البائعين اليها.

وأشار المحافظ إلى توافر اسطوانات البوتاجاز من الاسكندرية حاليا باجمالى 11 ألف اسطوانة يوميا بسعر 10 جنية للاسطوانة بالتوصيل توصيل للمنازل، وذلك لوجود أعمال تطوير بمصنع البوتجاز بمطروح، حيث يتم تغيير جميع المعدات المتهالكة وتركيب صينية ديجتال وموازين طبقا لاحدث المواصفات العالمية.

وأكد محافظ مطروح، أنه يتم مراقبة ومواجهة اى زيادة فى أسعار اسطوانات الغاز من موزعى الاسطوانات، حيث نجحت مديرية التموين بمطروح من تحرير عدد 7 مخالفات الاسبوع الماضى ومصادرة 35 اسطوانة للبيع بأعلى من الاسعار المقررة.

وأشار المحافظ إلى انه تم خلال الشهر الماضى التوقيع على مذكرة تفاهم مع مدير شركة مجمعات ماجد الفطيم كافور، لاقامة سلسلة كافور العالمية بمدينة مرسى مطروح لتحقيق التنمية التى تسعى المحافظة لتحقيقها ،مع منع الاحتكار بالأسواق وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، حيث من المقرر الانتهاء من إنشاء الفرع خلال سبتمبر المقبل.

من جانبه أكد السيد ابو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح، وجود ارصدة من المواد الغذائية بفروع الجملة والمجمعات تصل الى 2776 طن سكر وأرز تكفى لمدة 6 اشهر بجميع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين، وهذا متاح لجميع المواطنين بدون قيد أو شرط، كما يوجد انواع كثيرة من الزيوت الحرة داخل المجمعات تبدأ اسعارها من 9 جنيهات.

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