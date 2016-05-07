باحثون أستراليون: قطع الغذاء عن الخلايا السرطانية يوقف نموها

كشف باحثون أستراليون أن العنصر الأساسى لمحاربة السرطان قد يكمن فى قطع خطوط الإمداد الغذائى الحيوية التى تغذى المرض وتسمح لخلاياه بالنمو.

وقال الباحثون من جامعة أستراليا الوطنية إنهم تمكنوا من تحديد خط إمداد رئيسى تستغله الخلايا السرطانية للحصول على الغذاء الخاص بها لتنمو وتتزايد داخل الجسم.

وأشار القائمون على ألدراسة وفقا لصحيفة )ديلى ميل( البريطانية، إلى أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدى إلى استحداث علاجات جديدة تعمل على وقف نمو الخلايا السرطانية.

وللتوصل إلى هذه النتائج، قام الباحثون بعرقلة المنافذ التى كانت تحصل منها الخلايا السرطانية على حمض "الجلوتامين" الأميني، فوجدوا أن هذه الخلايا توقفت تقريبا عن النمو.

وقال الباحثون إن هذه التجربة من المرجح أن تنجح فى مجموعة كبيرة من أمراض السرطان، نظرا لأنها آلية مشتركة عند جميع الخلايا السرطانية.

وأضافوا أنه من مميزات هذا الأمر أيضا أنه قد يقود إلى آثار جانبية أقل بكثير للعلاج الكيميائى.

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