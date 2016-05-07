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بالأسماء.. "الكبد المصرى" تعلن 10 قرى بالدقهلية والغربية ودمياط بلا فيروس C

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بالأسماء.. "الكبد المصرى" تعلن 10 قرى بالدقهلية والغربية ودمياط بلا فيروس C بالأسماء.. "الكبد المصرى" تعلن 10 قرى بالدقهلية والغربية ودمياط بلا فيروس C
أعلنت مؤسسة الكبد المصرى برئاسة الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بطب المنصورة ورئيس المؤسسة عضو البرلمان عن انطلاق احتفاليتها الكبرى للإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع قرية خالية من فيروس سى ونجاح المؤسسة فى القضاء على الفيروس فى 10 قرى مصرية.

وأكد الدكتور شيحة أن هذا الخطوة جاءت لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون مريض مصرى مصاب بالفيروس سنويا.

وأوضحت مؤسسة الكبد المصرى أن القرى التى أصبحت الآن خالية تماما من فيروس سى هى "قرى أشمون الرمان وميت شرف وميت سودان وميت سعدان وعزب اشمون بمحافظة الدقهلية وقرى العثمانية وميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية وقرى الإبراهيمية القبلية والإبراهيمية البحرية والفؤادية بمحافظة دمياط".

وقال الدكتور جمال شيحة مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إن مبادرة المؤسسة "قرية خالية من فيروس سى" جاءت استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنظمات المجتمع المدنى للعمل على القضاء على فيروس سى وحلم الرئيس بعلاج مليون مريض سنويا مصاب بالفيروس.

وأكد أن المؤسسة قامت بإنجاز كبير فى القضاء على فيروس سى فى 10 قرى بما يمثل إنجازا مصريا كبيرا وأول حدث عالمى من نوعه تنجح فيه مؤسسة أهلية فى القضاء تماما على فيروس سى فى بعض القرى.


>اليوم.. "الكبد المصرى" تعلن 10 قرى خالية من فيروس "سى"
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