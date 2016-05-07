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لو عايزة تحمى نفسك من السرطان وتقللى الدهون فى الجسم كلى "مانجو"

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لو عايزة تحمى نفسك من السرطان وتقللى الدهون فى الجسم كلى "مانجو" لو عايزة تحمى نفسك من السرطان وتقللى الدهون فى الجسم كلى "مانجو"
يطلق على المانجو اسم "ملكة الفواكه" نظراً لقدرتها الفائقة على الحد من الآثار السلبية للنظام الغذائى غير الصحى، كما أنها تدمر الخلايا الدهنية وتبطئ نمو أورام الثدى.

وأظهرت الدراسة التى أجريت بواسطة فريق من علماء أمريكيين أن فاكهة المانجو تعتبر "سوبر فود" لأنها تعزز حركة الأمعاء وتخفف الالتهاب بعد الإمساك.

وأوضح الباحثون أن المانجو تتمتع بفوائد عديدة نظراً لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون، والمواد الكيميائية النباتية، لذلك تتميز بقدرتها على تعزيز نضارة الجلد.

وخلال الدراسة التى أجريت على الفئران، وجد الباحثون من جامعة ولاية أوكلاهوما، أن الذين تمت تغذيتهم على فاكهة المانجو تمتعوا بوزن أقل مقارنة بالذين اتبعوا نظاما غذائيا عالى .

وقال الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن اتباع نظام غذائى بالمانجو قد يكون مفيداً فى الوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بها.

وأضاف الباحثون أن السمنة تؤثر على حوالى واحد من كل أربعة بالغين، وواحد من كل خمسة أطفال فى بريطانيا، لافتين على أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الأمريكى “FASEB”، وذلك فى السادس من شهر مايو الجارى.


>- المانجة مفيدة.. تقوى المناعة وتقلل الكولسترول

- دراسة أوروبية: المانجو والجزر يقللان الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 60%

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مصر 365

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