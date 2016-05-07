باحثون يطورون علاجا للقضاء على الخلايا السرطانية

طور باحثون فى جامعة ديوك فى ولاية نورث كارولاينا الأمريكية طريقة لتحفيز الأجسام المضادة فى نظام المناعة لدى الجسم بهدف استهداف الخلايا السرطانية الخبيثة والقضاء عليها، دون إلحاق أى ضرر بالخلايا السليمة فى الجسم.

ونقلت قناة (سكاى نيوز)، اليوم السبت، عن الدكتور جيمس أومالى مدير المعلومات البحثية فى أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة، "إن البحوث العملية فى تسخير قوة الجهاز المناعى للمريض وتحويلها ضد الخلايا السرطانية يجب أن يتم الاستفاضة فيها وإثبات مدى نجاح هذه الدراسة عمليا على مرضى السرطان من البشر".

وتتمثل آلية العلاج فى إدخال أبر رفيعة داخل الورم وتمرير تيار كهربائى بجهد عال مما يؤدى إلى تحفيز الأجسام المضادة، وهى آلية الدفاع الطبيعية فى جسم الإنسان، وقتل الخلايا الخبيثة فى الأورام السرطانية وإبقاء الأنسجة السليمة دون أى تغيير.

وعلى عكس الطرق العلاجية الأخرى للورم السرطانى كالعلاج الإشعاعى والكيميائى فإن هذه الطريقة لا تؤثر بأى شكل من الأشكال على إتلاف أى خلايا أخرى سليمة فى الجسم.

وتمثل هذه الدراسة انفراجه كبيرة وأمل لدى المرضى الذين يعانون السرطان.

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