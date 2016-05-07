بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقوم بتسليم 154 وحدة سكنية بمدينة المستقبل

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتسليم 154 عقد تمليك للوحدات السكنية الجديدة، ضمن مشروع الـ 6000 وحدة سكنية بمدينة المستقبل، لحاجزيها من أبناء المحافظة، وتسليمهم خطابات توصيل عدادات الكهرباء ومياه الشرب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية، استكمالًا لسلسلة تسليم دفعات عقود التمليك للمواطنيين.

ورافق المحافظ، كلًا من اللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم القائم بأعمال مدير عام مديرية الإسكان، ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثالث، ورئيس وأعضاء لجنة الإسكان بالمحافظة.

وأشار “طاهر”، إلى أنه تم الإنتهاء الفعلي من تجهيز و تشطيب ما يزيد عن عدد 900 وحدة سكنية جديدة، أصبحت جاهزة تمامًا لتسليمها في أقرب وقت ممكن، وناشد حاجزي الوحدات السكنية بالمشروع، سرعة مراجعة مجلس مدينة الإسماعيلية، لإستكمال وإنهاء إجراءات التعاقد، حتى يتسنى تسليمهم للوحدات السكنية فى أسرع وقت.

و أضاف المحافظ، أنه يجرى حاليًا التنسيق و التواصل مع وزارة الإسكان، لسرعة إيجاد الحلول الجذرية لجميع المشكلات المتعلقة بباقى مشروعات الإسكان، التى لم يتم إستكمالها بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وياتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة، بشأن العمل على توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، تخفيفاً للعبء و المعاناة.