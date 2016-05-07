الحرس الثوري يعلن مقتل 13 مستشارا عسكريا إيرانيا قرب حلب

قال الحرس الثوري الإيراني يوم السبت إن 13 مستشارا عسكريا إيرانيا قتلوا قرب مدينة حلب السورية في أكبر خسائر تلحق بإيران على ما يبدو منذ أن أرسلت قوات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وسيطر إسلاميون مسلحون يوم الجمعة على قرية خان طومان على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب غربي حلب. وأفادت أنباء بمقتل العشرات في المعركة.

وبحسب رويترز نقلت وكالة فارس للأنباء يوم السبت عن مسؤول بالحرس الثوري قوله إن 13 مستشارا عسكريا إيرانيا قتلوا وأصيب 21 في القتال.

ونفذ تحالف من المتشددين الإسلاميين يعرف باسم جيش الفتح الهجوم على خان طومان. ويتضمن التحالف جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي رفضت المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام.