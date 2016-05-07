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«القاهرة والناس» تعرض «سقوط حر» و«فوق مستوى الشبهات» في رمضان المقبل

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«القاهرة والناس» تعرض «سقوط حر» و«فوق مستوى الشبهات» في رمضان المقبل «القاهرة والناس» تعرض «سقوط حر» و«فوق مستوى الشبهات» في رمضان المقبل

 

كتبت: إنجي لطفي

إستقرت قناة «القاهرة والناس»، على عرض مسلسلي«سقوط حر» و«فوق مستوي الشبهات» ، للعرض على شاشتها خلال موسم رمضان المقبل.

مسلسل«سقوط حر» تدور أحداثه الدرامية حول سيدة مضطربة نفسيًا (نيللي كريم)، يتم اتهامها بقتل زوجها وشقيقتها، حيث تجدها الشرطة مع أداة الجريمة (مسدس).. بعد القبض عليها، تقرر المحكمة دخولها مصحة للعلاج النفسي لأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، ولكنها تتعرض للكثير من المشكلات داخل هذه المصحة، مما يسبب لها عدة انتكاسات بعد تماثلها للشفاء أكثر من مرة، وتتوالى الاحداث إلى أن تكشف حقيقة مقتل زوجها وشقيقتها.

ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، وفاء صادق، و سمر جابر، وتأليف مريم نعوم وإخراج شوقي الماجري.

أما مسلسل «فوق مستوى الشبهات»، فتدور أحداثه حول شخصية إمرأة تدعي (رحمة) وهي مريضة نفسية، تظهر بوجه طيب طوال الوقت، ولكنها تقوم بإلحاق الأذى بكل من حولها.

المسلسل يشارك في بطولته يسرا، رضا، أحمد حاتم، سيد رجب، نجلاء بدر، وزكي فطين عبد الوهاب، ومن تأليف عبدالله حسن وأمين جمال، وسيناريو وحوار محمد رجائي، وإخراج هاني خليفة.

وتجرى قناة «القاهرة والناس» مفاوضاتها على إستكمال الإتفاق على بقية الأعمال الدرامية المقرر عرضها لخريطة القناة خلال شهر رمضان المقبل .

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