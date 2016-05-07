محمد بن خليفة: قواتنا المسلحة حافظت على أمن المنطقة

تقدم سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الأربعين لتوحيد القوات المسلحة.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: تأتي الذكرى الأربعون لتوحيد القوات المسلحة في وقت أثبتت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بأن قواتها المسلحة قوة لا يستهان بها وأن أبناء الإمارات المنتسبين إليها أبطال لا يترددون في تقديم أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى أن قواتنا المسلحة لعبت دوراً جوهرياً في الذود عن أمن المنطقة ورد العدوان عن الأشقاء ونصرة المستضعفين والأبرياء.

وأضاف سموه «أن الأوضاع السياسية التي مرت بها المنطقة مؤخرا وضعت القوات المسلحة الإماراتية في اختبار حقيقي نجحت في اجتيازه بكل حرفية واقتدار وجعلت العالم يقر بأننا أصبحنا اليوم نمتلك قوة عسكرية لا يستهان بها وتعد من الأفضل والأقوى في المنطقة».

وأكد أن هذه القوة لم يصنعها العتاد والسلاح ولكن صنعتها قيادة تؤمن بأن بناء الرجال هو أساس القوة والحزم وأن نصرة المظلوم ورفع الجور عن الأشقاء هو واجب وطني لا يستهان به، ولفت إلى أن وقوف شعب الإمارات والتفافهم حول القوات المسلحة وتقديم العون المعنوي لهم ساهم في تعزيز قوتهم وبالأخص أهالي الشهداء الذين اعتبروا شهادة أبنائهم وسام فخر وأعربوا عن تأييدهم لرؤية القيادة والتزامهم بالسير على نهجها.

واختتم سموه: نحن على ثقة تامة بأن دولة الإمارات وشعبها في أيد أمينة وبأن قواتنا المسلحة ستزداد مع الوقت قوة وبسالة وستظل دولة الإمارات دائما نصيرة للحق ويدا ضاربة للجماعات المتطرفة والارهاب.