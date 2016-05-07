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أمل القبيسي تبحث العلاقات البرلمانية مع الأردن

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أمل القبيسي تبحث العلاقات البرلمانية مع الأردن أمل القبيسي تبحث العلاقات البرلمانية مع الأردن

عقدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني جلسة مباحثات رسمية في مبنى مجلس النواب الأردني لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يعزز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في جميع المجالات مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية والتنسيق المسبق خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية المختلفة بشأن العديد من القضايا التي من أبرزها القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المضيفة ومكافحة الإرهاب والعنف والتطرف والتركيز على التنوير الفكري وتعزيز السلم لدى المجتمعات المسلمة خاصة العربية في ظل ما تعانيه المنطقة من تطورات وحروب وأحداث.

وشدد الجانبان على أهمية توثيق التعاون البرلماني المشترك من خلال تعزيز عمل اللجنة البرلمانية الإماراتية الأردنية وتبادل الزيارات والخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة وفق التطورات المعاصرة في مجال العمل البرلماني.

عمل مشترك

أكد الجانبان الإماراتي والأردني أهمية تفعيل وتطوير العمل العربي البرلماني المشترك للاتفاق على موقف ورؤية واحدة وموحدة بشأن طرح القضايا التي تهم الشعوب العربية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية المختلفة.

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