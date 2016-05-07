بالصور.. رئيس مركز ومدينة دسوق يبحث مشاكل الأهالى فى لقاء جماهيرى

ناقش اللقاء الجماهيرى الذى عقد، اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، عددا من مشاكل المواطنين المتنوعه بين مطالبة بتنفيذ قرارات ازالة وعدم وجد أماكن لتخزين الأقماح .

قال اللواء أحمد بسيونى زيد مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة، خلال تصريحات له، اليوم السبت، إنه تناول عددا من شكاوى المواطنين، خلال اللقاء الجماهيرى، منها شكوى سكان إحدى العمارات السكنية الذين يتتضرون من التوصيلات الكهربائية بالعمارة السكنية، فقرر تكليف الإدارة الهندسية بتشكيل لجنة من الكهرباء والإنارة العامة لحل المشكلة والعرض عليه، وشكوى تضرر أحد المواطنين من عدم تنفيذ قرار إزالة الصادر فى نهاية 2015 م فكلفت سيد شنقار نائب رئيس المدينة لمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الشرطة ولجنة تنفيذ الإزالة.

وقال مساعد محافظ كفر الشيخ، بحثت شكوى أحد المواطنين بالبناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وصدر له قرارات إزالة، فكلفت أسامه كامل نائب رئيس المدينة لشئون القرى بمتابعة تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى والشرطة والقرية لتنفيذها. وبحثت شكوى أحد المواطنين من إصدار رخصة بناء له داخل إحدى التقسيمات مطالباً باستخراج مخطط تفصيلى، كما بحثت شكوى أحد المواطنين عن عدم وجود أماكن تجميع للتسلم الأقماح، فكلفت مديرى التموين والزراعة بعمل تقرير شامل عن الحالة وذلك لعرضها على محافظ كفر الشيخ.



>

- بالصور.. ميناء البرلس يستعد لاستقبال سفن مشحونات شركة الكهرباء العملاقة