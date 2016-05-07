بالصور.. محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يفتتحان مؤتمر شباب الباحثين

قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية: دائما ما أشعر بالفخر بتواجدى فى جامعة قناة السويس التى تؤكد دائما أننا على المسار الصحيح، فهى جامعة موجهة للمجتمع، لأنها تتخذ دائما قرارات مبنية على أسس علمية، كل ذلك تحت إدارة حكيمة من رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب.

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر شباب الباحثين الثالث بجامعة قناة السويس مع الدكتور ممدوح رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر ورئيس لجنة شباب الباحثين، وبحضور الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عزام رئيس وحدة البحوث بهيئة قناة السويس بقاعة المؤتمرات بالجامعة، والذى يقام على مدار يومى 7 و8 مايو الجارى، ومقرر المؤتمر الدكتورة نهى العاصى، والمقرر المساعد الدكتور محمد عبد الدايم، وبحضور أعضاء لجنة شباب الباحثين ومنظمى المؤتمر وعدد من عمداء الكليات المختلفة.

البحث العلمى طريق التقدم

>وأكد محافظ الإسماعيلية أن مصر لن تعود لمكانتها الطبيعية إلا عن طريق البحث العلمى من خلال شباب الباحثين والتطور والبحث العلمى.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة لتواجده وسط شباب طموح يسعى للتغير والتطوير اللذين يبذلون جهدا كبيرا فى البحث العلمى، والذى سيسهمون فى تشكيل وعى طلاب وخريجى المستقبل، وأكد على ضرورة استمرارية الحماس بعد عمل الأبحاث وتقديمها وألا يقتصر المؤتمر على التوصيات بحيث يبدأ دور شباب الباحثين بانتهاء المؤتمر وتنفيذ التوصيات.

فرع العريش

>وقدم الدكتور ممدوح غراب الشكر للدكتور سامى هاشم عضو البرلمان ونائب رئيس الجامعة السابق لدوره فى إستقلالية فرع العريش، والدكتورة ناهد مصطفى على دورها فى تطوير قطاع الدارسات العليا، والدكتور عاطف أبو النور على الطفرة التى أحدثها فى قطاع شئون البيئة، والدكتور طارق رحمى ومحاولاته لتوحيد اللوائح.

كما تقدم بالشكر لعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، كما قدم الشكر للإداريين بالجامعة وأمين عام الجامعة المهندس محمد النساج والأستاذة هدى فرج أمين مساعد الجامعة وجميع العاملين بالجامعة.

تطوير المنظومة العلمية

مركز التميز البحثى

إنشاء المعامل المركزية

>وقالت الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر، إن الجامعة تعمل على تطوير المنظومة من أجل تعزيز العلاقات الدولية وعلى سد الفجوة بين مقررات الدراسات العليا وسوء العمل، وضمان توفير الخدمات البحثية الأساسية، كما تعمل على دعم البنية التحتية لشباب الباحثين وتعزيز الصورة الدولية لجامعة قناة السويس.>وقدمت نائب رئيس الجامعة الشكر على دور مجلس الجامعة ورئيسها فى الموافقة على مركز التميز البحثى والذى يعد إحدى الضوابط التى تعمل على اعتماد الجامعات، ويضم المركز البحثى مجموعة من الأساتذة اللذين لديهم جدارات بحثية فى منهجية البحث والأخلاقيات والكشف على الانتحال، وأوضحت أن أول رسالة فى الكشف على الإنتحال جاءت من كلية الحاسبات.>وأضافت أن الجامعة تعمل أيضا على إنشاء المعامل المركزية، ومخزن الكيماويات المركزية، وإنشاء بيوت للحيوان فى الطب البيطرى والطب البشرى والأسنان والصيدلة، كما نعمل على رفع قدرات شباب الباحثين.

وقالت الدكتورة نهى العاصى مقرر المؤتمر، أن شعار المؤتمر الجودة والتميز والاستدامة ليس كلاما بل هى استراتيجية تتوجه إليها الكثير من الجامعات، ومن هذا المنطلق نعقد مؤتمرنا للمساعدة على صياغة استراتجيات علمية.

144 ملخص بحثى بالمؤتمر

تكريم شباب الباحثين

>وأوضحت مقرر المؤتمر، أن المؤتمر أحد أهم أنشطة لجنة شباب الباحثين التى أطلقت فى عام 2012، ويضم المؤتمر 144 ملخصا بحثيا تم قبول 135 ملخصا منهم 61 عرض شفوى، و74 بوستر، بحضور 116 من طلاب الدراسات العليا، و12 من أعضاء هيئة التدريس، و15 جهة بحثية، كما توجهت لجميع الجامعات والجهات البحثية التى حضرت المؤتمر وشاركت فيه، كما شكرت الجهات الراعية للمؤتمر وعى رأسها محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس.>كما تم خلال المؤتمر تكريم شباب الباحثين بجوائز لجنة شباب الباحثين وهم عيسى محمد سعيد مدرس بكلية العلوم، وفاز بجائزة البحوث التطبيقية الأولى، والدكتورة نورا رمضان من كلية الطب البشرى فازت بجائزة العلوم الأساسية.

كما تم تكريم المتحدثين بالمؤتمر الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة، والدكتور صلاح مصيلحى عميد معهد الإستزراع السمكى، والدكتور محمد هانى أستاذ مساعد طب الأسرة، والدكتور عصام راشد المدرس بكلية العلوم.

وأهدى الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، درع المؤتمر لكل من اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عزام مدير مركز البحوث بهيئة قناة السويس، وهدى فرج أمين عام الجامعة المساعد.

كما أهدت الدكتورة ناهد مصطفى درع المؤتمر للدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، تقديرا لدعمه ورعايته المؤتمر.



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