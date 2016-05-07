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وزير الأوقاف يرسل وفدا لتقديم واجب العزاء فى أحد العاملين بمديرية أوقاف قنا

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وزير الأوقاف يرسل وفدا لتقديم واجب العزاء فى أحد العاملين بمديرية أوقاف قنا وزير الأوقاف يرسل وفدا لتقديم واجب العزاء فى أحد العاملين بمديرية أوقاف قنا
صرح الدكتور أحمد الكلحى رئيس لجنة المصالحات بمحافظة قنا أن وزير الأوقاف د محمد مختار جمعه أرسل وفدا من الوزارة ضم الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس التخطيط الدينى والشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا وعددا من قيادات المديرية بمحافظة قنا لتقديم واجب العزاء فى الشيخ عبد الجابر أبو المجد سليمان أمام مسجد بقرية أولاد نجم.

يذكر أن الشيخ عبد الجابر أبو المجد سليمان لقى مصرعه فى حادث مروع بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الترامسة على خلفية تصادم 3 سيارات، واشتعال النيران فى السيارة التى كان يستقلها مما أدى إلى مصرعه و5 آخرين.

وأشار الكلحى إلى أن أهل المتوفى تقدموا بالشكر لوزير الأوقاف على اللفته الطبية وتقديم واجب العزاء فى أحد أبناء محافظة قنا بمديرية الأوقاف.


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