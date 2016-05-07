بالصور.. محافظ الإسماعيلية يسلم 154 عقد تمليك لوحدات بمدينة المستقبل

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بتسليم 154 عقد تمليك للوحدات السكنية الجديدة ضمن مشروع الـ 6000 وحدة سكنية بمدينة المستقبل السكنية لحاجزيها من أبناء المحافظة، وتسليمهم خطابات توصيل عدادات الكهرباء ومياه الشرب، بقاعة المؤتمرات الكبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية، فى إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن العمل على توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين وتخفيفاً للعبء والمعاناة عن كاهل الشباب.

وبحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والأمير أبوريد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم القائم بأعمال مدير عام مديرية الإسكان والمرافق ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثالث ورئيس وأعضاء لجنة الإسكان بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية التابعة للمحافظة و كافة الجهات المعنية بضرورة الإسراع فى إنهاء واستكمال أعمال توصيل المرافق و الخدمات الأساسية لجميع الوحدات السكنية و إنهاء كافة التشطيبات النهائية لمشروعات الإسكان بمختلف قطاعات المحافظة و توابعها ..

وأشار المحافظ إلى انه تم الإنتهاء الفعلى من تجهيز و تشطيب ما يزيد عن عدد 900 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع ال600 وحدة سكنية بمدينة المستقبل السكنية و أصبحت جاهزة تماماً لتسليمها لحاجزيها من المواطنين فى أقرب وقت ممكن وناشد المحافظ جميع المواطنين حاجزى الوحدات السكنية بالمشروع سرعة مراجعة مجلس مدينة الإسماعيلية لاستكمال وإنهاء إجراءات التعاقد حتى يتسنى تسليمهم للوحدات السكنية فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف المحافظ أنه يجرى حالياً التنسيق والتواصل مع وزارة الإسكان لسرعة إيجاد الحلول الجذرية لجميع المشكلات المتعلقة بباقى مشروعات الإسكان التى لم يتم استكمالها بجميع مراكز ومدن المحافظة استعدادا لتسليم الوحدات لحاجزيها من أبناء المحافظة.

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