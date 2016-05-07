المحمدي يصنع في فوز هال بالخمسة ويضرب موعدا مع ديربي كاونتي في دورة التأهل الفاصلة

فاز هال سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي على ضبفه روتردام بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

لي فريكلينجتون تقدم لروتردام في الدقيقة الـ 16 إلا أن روبرت سنودجراس أدرك التعادل في الدقيقة الـ 25.

أبيل هيرنانديز أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 27، قبل أن يصنع أحمد المحمدي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 40 لزميله جاك ليفرمور.

دقيقتان فقط يمران، ويضيف محمد ديامي الهدف الرابع، لينتهي الشوط الأول بتقدم هال سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

في شوط المباراة الثاني، أضاف جاك ليفرمور الهدف الخامس لهال سيتي في الدقيقة الـ 59، لينتهي اللقاء بفوز هال سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف.

فوز هال سيتي رفع رصيده للنقطة الـ 83 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد روتردام عند النقطة الـ 49 في المركز الـ 20.

وبذلك سيتقي هال سيتي مع نظيره دربي كاونتي في الدور الفاصلة لتحديد المتأهل للدوري الممتاز، بحيث يلتقيان ذهابا على أرض دربي كاونتي وإيابا على أرض هال سيتي.

الفائز من تلك المباراة سيلاقي الفائز من المباراة الأخرى بين فريقي برايتون وشيفيلد ويدنيزداي، لتحديد المتأهل الثالث للدوري الممتاز رفقة فريقي بيرنلي وميدلزبرا اللذان ضمنا التأهل بشكل مباشر.